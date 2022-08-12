Юрист рассказал, что нельзя публиковать в соцсетях Юрист Миронов: в соцсетях лучше не размещать сведения о месте жительства и работе

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Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что в соцсетях можно размещать далеко не всю информацию. Есть немало сведений, которые лучше не обнародовать, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист рекомендовал не публиковать персональные данные, в частности сведения о месте работы и адресе проживания.

Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников, — пояснил Миронов.

Он добавил, что лучше не раскрывать свое местонахождение, не указывать, что в настоящее время вас нет дома — постить селфи и рассказы о новых местах можно и после возвращения из поездки.

Информацию о трудовой деятельности также следует оберегать, поскольку ее разглашение может нарушать коммерческую, служебную или врачебную тайну, заключил юрист.

Ранее стало известно, что руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов заявил: любые тайные действия с чужой картой, например, снятие наличных, перевод средств или совершение покупок, о которых не было договорённости, могут расцениваться как кража даже в том случае, если речь идёт об использовании карты близкого человека.