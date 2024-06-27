Юрист раскрыл, кого могут засудить за сход пассажирского поезда в Коми Юрист Русяев: за ЧП в Коми могут наказать РЖД и ответственных за состояние путей

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/ РИА Новости

Ответчиком по делу о сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми может стать РЖД, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он добавил, что с учетом состояния железнодорожного полотна к ответственности также могут привлечь органы местного самоуправления и компанию, которая занимается содержанием путей на этом участке.

Что касается ответчиков, то, согласно статье 1079 ГК РФ, ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (к которой относится железнодорожный транспорт), возлагается на юрлицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности или ином законном основании. Предположу, что ответчиком может быть РЖД, — отметил он.

Русяев также обратил внимание на предварительную информацию о возможном подмыве железнодорожного полотна из-за обильных осадков. По его словам, за это к ответственности могут быть привлечены и другие лица, например компания, ответственная за содержание путей, и органы местного самоуправления. Он добавил, что они могут выступить ответчиками в том случае, если будет доказано, что они не приняли необходимых мер по предотвращению чрезвычайной ситуации.

В РЖД ранее сообщили, что тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом, число жертв аварии выросло до двух.