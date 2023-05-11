Юрист предупредила о последствиях неявки на военные сборы Юрист Сапожникова рассказала о штрафе за неявку на военные сборы без уважительных причин

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За неявку на военные сборы без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа, отметила в беседе с «Сиб.фм» новосибирский юрист Марина Сапожникова. Правовед напомнила, что 10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Эксперт рассказала, что документ о призыве на военные сборы глава государства подписывает ежегодно. Отбор граждан проводят военные комиссариаты совместно с комплектуемыми воинскими частями. После этого гражданам направляются повестки в военкоматы для уточнения данных воинского учета и медицинского освидетельствования.

В случае неявки гражданина без уважительных причин в место и время, указанные в повестке военного комиссариата о призыве на военные сборы, военный комиссар принимает все необходимые меры по его призыву и доставке к месту проведения военных сборов. При необходимости для этих целей <...> привлекаются органы внутренних дел, — подчеркнула юрист.

Как уточнила Сапожникова, за неявку гражданина ждет административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3000 рублей. Уголовная ответственность за уклонение от сборов не предусмотрена.

Обычно срок военных сборов составляет не более двух месяцев, добавила правовед.

Как сообщал News.ru, человека, не входящего в мобилизационный резерв, могут призывать на учебные сборы не чаще одного раза в три года. На проверочные сборы запасников могут призвать «независимо от прохождения ими учебных сборов». По закону проведение военных сборов в иных целях не допускается, то есть их участников не могут вместо обучения отправить, например, в горячие точки.