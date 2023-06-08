В России предложили запретить автомобильные номера без триколора Юрист Соловьев предложил МВД сделать триколор обязательным символом на госномерах авто

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Триколор должен стать обязательным символом на госномерах автомобилей, чтобы поддерживать патриотический дух россиян, сообщил RT доктор юридических наук Юрий Соловьев. Документ с соответствующим предложением юрист направил на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и других) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа, — говорится в предложении Соловьева.

Юрист посетовал на то, что при регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, но частные конторы, уполномоченные изготавливать номерные знаки, могут это делать без изображения флага России. Это не способствует росту патриотического духа, уверен правовед.

В ноябре 2022 года МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для автомобильных госномеров из вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, коды 88 и 94 транспортных средств закрепляются за территориями, находящимися за пределами страны и обслуживающимися органами внутренних дел России.