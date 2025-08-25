Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:21

Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик

Юрист Русяев: получить штраф за переполненный почтовый ящик почти невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей многоквартирных домов вряд ли оштрафуют за переполненный почтовый ящик, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, согласно административному законодательству, данный инцидент не расценивается как нарушение.

Получить штраф за переполненный рекламными листовками почтовый ящик в России практически невозможно. В административном законодательстве просто нет такого нарушения. Статья 20.4 КоАП РФ предусматривает наказание за нарушения пожарной безопасности, но накопление писем и листовок в личном ящике к таким нарушениям не относится. Штрафы по этой статье составляют от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан при обычных нарушениях и до 40–50 тысяч рублей, если из-за нарушений случился пожар с ущербом, — сказал Русяев.

Он уточнил, что почтовые ящики в подъездах принадлежат всем жильцам дома как общее имущество, поэтому следить за их состоянием и ремонтировать должны управляющие компании. По словам юриста, правила пожарной безопасности запрещают хранить горючие материалы в подъездах и коридорах, но личные почтовые ящики к таким местам не относятся.

В Госдуме готовят закон о штрафах за незаконную рекламу в почтовых ящиках. Штрафы планируют установить от двух тысяч до пяти с половиной тысяч рублей для граждан, от 4 тысяч до 20 тысяч — для должностных лиц и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей — для организаций. Но эти штрафы будут касаться только тех, кто разбрасывает рекламу без разрешения жильцов, — добавил Русяев.

Он отметил, что с 1 марта 2025 года изменились требования к специалистам по пожарной безопасности в организациях: теперь у них должно быть специальное образование или диплом о переподготовке. Кроме того, уточнил юрист, с 1 сентября начнет действовать новый порядок проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в РФ вступают в силу существенные изменения по наказанию для водителей, которые не уступают дорогу транспортным средствам со специальными сигналами. Поправки в законодательство предполагают двукратное увеличение штрафов за данное нарушение.

законы
штрафы
Россия
юристы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
