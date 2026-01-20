Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:27

Юрист оценил предписание ФАС обеспечить доступ провайдеров к МКД

Юрист Багдасарян: предписание ФАС создаст конкуренцию между провайдерами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Предписание ФАС обеспечить равный доступ для всех провайдеров к своим многоквартирным домам создаст конкуренцию между соответствующими компаниями, заявил MIR24.TV адвокат Артем Багдасарян. По его словам, это позитивно отразится на жильцах домов, поскольку повысится качество и устойчивость услуг связи.

Решение ФАС имеет принципиальное значение для всего рынка новостроек. Антимонопольный орган фактически подтвердил, что застройщик или аффилированная с ним управляющая компания, — не вправе «закрывать» многоквартирный дом под одного оператора связи, даже если он входит в структуру группы, — отметил Багдасарян.

Он подчеркнул, что равный доступ провайдеров к домам снизит риск полной потери связи в случае технических сбоев или кибератак. Юрист добавил, что для застройщика такое решение влечет сразу несколько финансовых и системных последствий. Прежде всего компанию могут привлечь к административной ответственности. В частности, застройщику грозит оборотный штраф.

Ранее ФАС установила факт ограничений интернет-провайдеров, которые создавали входящие в группу ПИК оператор связи «Ловител» и управляющие компании. В ведомстве уточнили, что работе провайдеров препятствовали в жилых комплексах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

ФАС
провайдеры
адвокаты
квартиры
