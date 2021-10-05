Юрист объяснил, почему в России популярен труд мигрантов

Российские работодатели набирают мигрантов из-за их бесправного положения . Такое мнение высказал зампред комитета по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России Юрий Синельщиков, передаёт Pravda.Ru.

Почему приток рабочей силы с периферии большой? Не потому, что им можно платить меньше. А потому что работодатель видит: притащить рабочего из Таджикистана или Ульяновска намного выгоднее из-за того, что он бесправный, ничего не спрашивает, — заявил Синельщиков.

Юрист объяснил, что в таком случае работодатель может не соблюдать трудовое законодательство, нормы охраны труда, рабочий всё вытерпит. Синельщиков отметил, что знает о гибели людей из Узбекистана и Таджикистана на стройках и производстве и что это не расследовали. По его словам, с москвичом бы так не получилось.

Также Синельщиков поделился мнением о развитии городов. Акцент нужно сместить с Москвы, иначе люди уезжают из городов в столицу, а миграция — негативный процесс, вызывающий криминогенную обстановку.

Ранее узбекская правозащитница Валентина Чупик, защищающая права трудовых мигрантов, покинула Россию и направилась в Ереван. Её помощник Александр Ким сообщил, что активистка получила от Узбекистана новый загранпаспорт.