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Узбекская защитница трудовых мигрантов покинула Россию

15:23, 02 октября 2021
Узбекская защитница трудовых мигрантов покинула Россию Валентина Чупик Фото: migranty.org
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Узбекская активистка Валентина Чупик, защищающая права трудовых мигрантов, покинула Россию и направилась в Ереван. Об этом «Новой газете» сообщил её помощник Александр Ким. По его словам, правозащитница получила от Узбекистана новый загранпаспорт.

В настоящее время она находится на борту самолёта, вылетевшего чуть более часа назад в Ереван, — сказал Ким. 

Он также сообщил, что представители правозащитницы подали прошение украинским властям о предоставлении убежища ей и её тяжелобольной 84-летней матери, которая сейчас живёт в Московской области.

Чупик является руководителем некоммерческой организации, оказывающей помощь мигрантам, Tong Jahoni («Утро мира»). Ночью 25 сентября активистку задержали по прилёте из Армении в аэропорту Шереметьево, изъяли документы и отправили в спецприёмник. ФСБ на 30 лет запретила Чупик въезд на территорию РФ. Причиной этого решения, по информации МВД, стало предъявление активисткой фальшивых документов. 

Чупик считает, что её злоключения связаны с правозащитной деятельностью. Коллеги опасаются, что на родине женщину могут подвергнуть преследованиям. 

В 2005 году правозащитница эмигрировала из Узбекистана и получила статус беженца в России. 

Ранее стало известно, что Минюст добавил в реестр иностранных агентов правозащитный проект «ОВД-Инфо». В перечень также попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. 

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