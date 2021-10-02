Узбекская защитница трудовых мигрантов покинула Россию

Узбекская активистка Валентина Чупик, защищающая права трудовых мигрантов, покинула Россию и направилась в Ереван. Об этом «Новой газете» сообщил её помощник Александр Ким. По его словам, правозащитница получила от Узбекистана новый загранпаспорт.

В настоящее время она находится на борту самолёта, вылетевшего чуть более часа назад в Ереван, — сказал Ким.

Он также сообщил, что представители правозащитницы подали прошение украинским властям о предоставлении убежища ей и её тяжелобольной 84-летней матери, которая сейчас живёт в Московской области.

Чупик является руководителем некоммерческой организации, оказывающей помощь мигрантам, Tong Jahoni («Утро мира»). Ночью 25 сентября активистку задержали по прилёте из Армении в аэропорту Шереметьево, изъяли документы и отправили в спецприёмник. ФСБ на 30 лет запретила Чупик въезд на территорию РФ. Причиной этого решения, по информации МВД, стало предъявление активисткой фальшивых документов.

Чупик считает, что её злоключения связаны с правозащитной деятельностью. Коллеги опасаются, что на родине женщину могут подвергнуть преследованиям.

В 2005 году правозащитница эмигрировала из Узбекистана и получила статус беженца в России.

Ранее стало известно, что Минюст добавил в реестр иностранных агентов правозащитный проект «ОВД-Инфо». В перечень также попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.