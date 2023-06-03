Юрист объяснил, почему сотрудник СК лишится биткоинов на $24 млн Юрист Хаминский: найденные у экс-следователя СКР биткоины конфискуют в рамках борьбы с коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюта на сумму в $24 млн, найденная у бывшего сотрудника СКР Марата Тамбиева, который подозревается во взяточничестве, будет в любом случае конфискована, рассказал NEWS.ru Юрист Александр Хаминский. По его словам, экс-следователь лишится этих средств, даже если не будет доказано, что они получены преступным путем.

Что же касается огромной суммы в биткоинах, то даже если не удастся доказать, что они получены в результате взятки, эти деньги будут конфискованы судом по иску Генпрокуратуры в рамках антикоррупционного законодательства, — сказал юрист.

Тамбиев был задержан по подозрению в коррупции. По версии следствия, в апреле прошлого года он получил взятку в биткоинах от хакерской группировки Infraud Organization. Предполагается, что незаконное вознаграждение было выплачено экс-следователю за неналожение ареста на активы организации.

Информация о биткоинах на $24 млн была получена следствием из ноутбука Тамбиева. В нем хранился файл с кодами доступа к криптовалюте. Сам Тамбиев вину получении взятки отрицает.