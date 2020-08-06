Юрист объяснил, почему «Аэрофлот» отменил несколько международных рейсов

https://static.news.ru/photo/71674450-d7e7-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов в ещё не открытые из-за пандемии коронавируса страны, так как продав билеты, компания нарушила права потребителей и теперь её ждут большие финансовые и имиджевые потери. Об этом заявил юрист Янис Юкша.

По его словам, компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению.

Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым, — пояснил Юкша в комментарии «Пятому каналу».

Как пояснил эксперт, в такой ситуации потребитель имеет право отказаться от полёта и потребовать не только возврата денег, но и компенсацию за использование его средств авиакомпанией. Юкша подчеркнул, что пострадавшие граждане могут подать в суд на «Аэрофлот» и вполне могут рассчитывать на победу.

В этом случае, продолжил юрист, авиаперевозчик не сможет сослаться на «форсмажорные обстоятельства». Дело в том, что у компании была возможность спрогнозировать такое развитие событий. В связи с эти «Аэрофлот» не должен был получать средства за билеты в закрытые страны.

Авиаперевозчик до конца августа отменил регулярные рейсы в Актау, Актобе, Аликанте, Алма-Ату, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонью, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухару, Бухарест, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Вену, Венецию, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганду, Кишинёв, Копенгаген, Костанай, Кызылорду, Ларнаку, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ниццу, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорку, Париж, Пекин, Прагу, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и Шымкент.

Как писал NEWS.ru, в «Аэрофлоте» заверили, что пассажиры, уже купившие до 1 мая туда билеты с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер либо вернуть свои деньги.