Юрист объяснил, почему «Аэрофлот» отменил несколько международных рейсов

https://static.news.ru/photo/71674450-d7e7-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В августе авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов в ещё не открытые из-за пандемии коронавируса страны, так как продав билеты, компания нарушила права потребителей и теперь её ждут большие финансовые и имиджевые потери. Об этом заявил юрист Янис Юкша.
По его словам, компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению.
Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым, — пояснил Юкша в комментарии «Пятому каналу».
Как пояснил эксперт, в такой ситуации потребитель имеет право отказаться от полёта и потребовать не только возврата денег, но и компенсацию за использование его средств авиакомпанией. Юкша подчеркнул, что пострадавшие граждане могут подать в суд на «Аэрофлот» и вполне могут рассчитывать на победу.
В этом случае, продолжил юрист, авиаперевозчик не сможет сослаться на «форсмажорные обстоятельства». Дело в том, что у компании была возможность спрогнозировать такое развитие событий. В связи с эти «Аэрофлот» не должен был получать средства за билеты в закрытые страны.