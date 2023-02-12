Юрист объяснил, куда жаловаться на неубранный снег Юрист призвал жаловаться на неубранный снег в УК и управу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уборка снега коммунальными службами

На неубранный снег граждане могут официально пожаловаться в управляющую компанию, управу и администрацию города, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, обратиться можно по телефону и затем продублировать письменно посредством электронной почты. Эксперт призвал помнить, что уборка снега относится к оплачиваемым услугам, независимо от источника финансирования.

Поэтому за любой причиненный вследствие ненадлежащей уборки снега вред придется нести не только гражданскую, но и уголовную ответственность. В целях профилактики напомнить об этом ответственным лицам будет не лишним. При этом не стоит забывать, что согласно закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждане тоже должны проявлять должную осмотрительность, иначе говоря — не лезть на рожон. Тем более что местные подразделения МЧС практически всегда информируют об этом всеми доступными способами, — сообщил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что иногда лучше опоздать на работу или на встречу, чем подвергать опасности свою жизнь и здоровье.

Эксперт объяснил, что если начался снегопад, а уборка еще не началась, паниковать не стоит. Он добавил, что дорожные магистрали, такие как улицы и проспекты, обслуживаются непосредственно городскими и привлеченными коммунальными службами. Эти организации имеют на балансе весь арсенал дорожной техники, способной справиться с любой стихией.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором работники коммунальной службы рушат толстый слой льда с помощью ковша экскаватора. Автор ролика сообщает, что такой способ борьбы со льдом используют в московском районе Выхино-Жулебино. По его словам, ковш ломает не только лед, но и асфальт.