Юрист объяснил, как подростку официально устроиться на работу Юрист Русяев: подростки могут официально трудоустраиваться с 14 лет

Подростки в России имеют право официально трудоустраиваться с 14 лет, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что в таком возрасте данная процедура предполагает разрешение одного из родителей (опекуна).

С 16 лет можно заключать трудовой договор на общих основаниях. В15 лет можно устроиться только на так называемый «легкий труд», не причиняющий вреда здоровью (ст. 63 ТК РФ). С 14 лет допускается к легкому труду, для его оформления требуется письменное согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства (в некоторых случаях) (ст. 63 ТК РФ), — добавил Русяев.

Эксперт напомнил, что для защиты здоровья подростков работодатель обязан устанавливать сокращенную продолжительность смены (ст. 92 ТК РФ). Собеседник объяснил, что до 16 лет нельзя держать ребенка «на месте» свыше 24 часов в неделю.

До 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов.В течение учебного года подростки могут работать только в свободное от учебы время — до 16 лет максимум примерно 2,5 часа в день, от 16 до 18 лет — не более 3,5 часов, — отметил Русяев.

Он добавил, что несовершеннолетним гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, который может быть использован в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Юрист подытожил, что трудоустройстве подростку потребуется предъявить паспорт, СНИЛС, справку из учебного заведения.

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