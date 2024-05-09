Пенсионерам назвали способы легко найти работу НR-специалист Мурадян: навыки и опыт помогут пенсионерам найти работу

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Пенсионеры могут найти работу, если будут опираться на свои навыки и опыт, а также откроются для новых возможностей, заявил в разговоре с NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. Он добавил, что также есть смысл использовать связи и проявить настойчивость.

Используйте свои навыки и опыт. Сосредоточьтесь на том, как ваши навыки и опыт могут быть полезны потенциальным работодателям. Будьте открыты для новых возможностей и рассмотрите различные варианты работы, которые могут соответствовать вашим интересам и возможностям, — посоветовал Мурадян.

Эксперт отметил, что можно попробовать обратиться к друзьям, семье и бывшим коллегам, чтобы узнать о возможных вакансиях. Если сразу найти работу не удается, необходимо продолжать подавать заявки и посещать собеседования, подчеркнул он. Еще одним вариантом может быть обращение к специалистам — карьерному консультанту или в центр занятости населения.

Ранее Мурадян отметил, что россиянам на пенсии подходят сезонные подработки или занятость в некоммерческих организациях. Также пожилые граждане могут зарабатывать из дома, занимаясь ремеслом или рукоделием. Доступен и такой вариант подработки, как уход за детьми или домашними животными.