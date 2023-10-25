Юрист назвала подводные камни нового закона об общем имуществе СНТ Юрист Бондаревич: в законе об имуществе СНТ не учли хозяев заброшенных участков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступивший в силу закон об общем имуществе садоводческих товариществ может стать почвой для конфликтов между руководством СНТ и собственниками участков, рассказала в беседе с aif.ru юрист Оксана Бондаревич. По ее словам, решение ключевых вопросов — например, установки шлагбаума или обустройства территорий — теперь возможно только на общем собрании, однако при отсутствии хозяев заброшенных участков эти решения будут нелегитимными.

Старшее поколение или ушло в мир иной, или не может заниматься садом. А молодежи эти участки не интересны. <...> Как в таком случае идентифицировать тех, кто называет себя наследниками? Где и как искать тех, кто раньше вел свое приусадебное хозяйство? Ведь они тоже должны как-то участвовать в общих обсуждениях. Так что даже организовать собрание, на мой взгляд, будет непросто, — пояснила юрист.

Как отмечает издание, согласно обновленному закону, если две трети собственников проголосуют на собрании за какие-либо изменения, остальным несогласным придется этому решению подчиниться. Однако в законе есть еще одно условие: подобные изменения не должны нарушать ничьи права, в том числе и владельцев заброшенных участков.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что на землях СНТ и личных подсобных хозяйств нельзя строить бизнес-бани. По словам парламентария, возведение такой постройки допускается только для собственных нужд.