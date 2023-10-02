В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду Депутат ГД Чаплин предупредил россиян о наказании за коммерческую баню на даче

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На землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани, рассказал NEWS.ru депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, сооружение такое постройки допускается только для собственных нужд — если это не капитальное сооружение, то его можно не регистрировать.

Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населенных пунктов. А вот соседей по дачному участку, которые вдруг решили организовать бизнес даже только для членов СНТ — могут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка. Это достаточно высокий штраф для физических лиц — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не ниже десяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 1 до 1,5%, но не ниже, чем 20 тысяч рублей, — предупредил Чаплин.

Кроме того, штраф для юридического лица, в том числе и для председателя СНТ, составит от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не ниже 100 тысяч рублей. В особо острых ситуациях, это может быть даже лишение свободы, отметил Чаплин.

При этом никто не запрещает садоводам приглашать в свою баню соседей или друзей. Но если все же появятся доказательства коммерческого интереса дачника, то садовода будут ожидать серьезные проблемы, — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что в целом ситуация не очень однозначна. Чаплин напомнил, что на землях общего пользования можно организовать магазин в СНТ, поэтому, по его словам, правила стоит пересмотреть и для бань.

Чаплин также рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани. По его словам, речь идет о постройках, которые не стоят на фундаменте и не имеют статус хозяйственной постройки.