Стало известно, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани Депутат ГД Гаврилов: налог за баню не нужно платить, если она без фундамента

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Бани, туалеты и сараи на дачном участке не должны облагаться налогом, если они не стоят на фундаменте, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Налог накладывается только на объекты в статусе хозяйственной постройки.

Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны, — говорит Гаврилов.

Депутат пояснил, что Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения: если строение на земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта – гражданин должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.

В 2022 году действие закона о «дачной амнистии» было продлено до 2031 года. До этого срока граждане могут «легализовать» все постройки на территории своей дачи. Документ делает необходимым личное присутствие правообладателя у нотариуса в момент совершения сделки по отчуждению недвижимости. Это коснется тех, кто поставил галочку в Едином государственном реестре недвижимости напротив пункта о невозможности государственной регистрации без личного участия.