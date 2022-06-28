Закон о продлении «дачной амнистии» начнет действовать с 1 июля Путин утвердил закон о продлении «дачной амнистии», он вступит в силу с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин перенес дату вступления в силу закона о продлении «дачной амнистии» с 1 сентября на 1 июля, закон будет действовать до 1 марта 2031 года. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации. Амнистия дает возможность легализации жилых домов, построенных до вступления в силу Градостроительного кодекса. Закон позволит владельцам дач совершать сделки с собственными участками и передавать их по наследству на законных основаниях и без каких-либо ограничений.

Также нововведенный закон предусматривает несколько изменений, обеспечивающих соблюдение имущественных прав граждан РФ. Документ делает необходимым личное присутствие правообладателя у нотариуса в момент совершения сделки по отчуждению недвижимости. Это коснется тех, кто поставил галочку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) напротив пункта о невозможности государственной регистрации без личного участия.

Инициативу о переносе сроков начала действия закона о продлении «дачной амнистии» внес в нижнюю палату парламента председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что перенос даты вступления в силу закона упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству принял в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность гаражных объединений в России. Сделано это на фоне действующего закона о «гаражной амнистии».