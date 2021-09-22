Юрист назвал рискованной идею не сажать за преступления из-за бедности

Призыв Верховного суда России не отправлять в колонию за нетяжкие преступления, совершённые из-за тяжёлого финансового положения, достаточно спорный и крайне рискованный с точки зрения уголовной политики. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко. По его словам, в настоящее время при назначении наказания и так учитывается тяжёлое материальное положение обвиняемого. Оно входит в понятие «стечение тяжёлых последствий».

По мнению юриста, эта инициатива приведёт к безнаказанности за некоторые правонарушения, потому что допускает, что человек, который, условно говоря, беден или вообще неимущий, может делать всё что угодно. Такое вряд ли мы можем себе позволить, подчеркнул Головко.

По сути, это означает безнаказанность за определённые преступления. И это не очень хорошо, поскольку уголовный закон должен ещё сдерживать преступность, сдерживать вот это поведение. То есть человек должен бояться этого уголовного закона, это тоже работает. И когда он ничего не боится, потому что находится в тяжёлых условиях, это плохо, - сказал он.

Кроме того, Головко считает, что при реализации этой инициативы юристы неизбежно столкнутся с таким моментом, как оценочность ситуации, связанной с тяжёлым материальным положением. Иногда очень состоятельный человек считает, что ему трудно расплатиться по своим сделкам. Для другого и тысяча рублей так важна, он считает, что его сосед, у которого она есть, он в хорошем материальном положении, пояснил эксперт.

Ранее предложение Верховного суда России не поддержал депутат Госдумы Владимир Мельник. Он подчеркнул, что иначе тяжёлым семейным положением начнут оправдывать любые преступления.