Юрист назвал риски от регистрации детей в своем жилье Юрист Гусятников: зарегистрировать в своем жилье ребенка можно только вместе с родителем

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При регистрации несовершеннолетнего ребенка на своей жилплощади, придется зарегистрировать еще и кого-то из его родителей, а сам этот процесс связан с некоторыми рисками, рассказал «Газете.Ru» юрист Петр Гусятников. Также он уточнил, что по закону собственник не может выселить ребенка только на основании собственного желания — он вместе с родителем должен добровольно на это пойти, либо вопрос будет решаться через суд, который может отказать в снятии с регистрации, если у ребенка нет постоянной регистрации в каком-то другом месте.

Из-за нежелания зарегистрированных досрочно добровольно сняться с регистрационного учета у собственника могут возникнуть трудности с продажей жилья. Регистрация дает право пользования жилым помещением и не прекращается в связи со сменой собственника. Новый собственник также вынужден будет обращаться в суд, чтобы ее прекратить, — уточнил специалист

Юрист уточнил, что в случае оформления прописки для родителя с ребенком в неприватизированной квартире, то они, как и каждый другой прописанный в ней человек возымеют право на долю в ней в случае приватизации.

Юрист Павел Уткин ранее рассказал, что арендуемая квартира может быть продана без ведома владельца помещения. Защититься от потери жилья можно, добавив в договор об аренде специальный пункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».