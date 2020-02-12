https://static.news.ru/photo/06c0fa1c-4d93-11ea-b691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Главной причиной негативной ситуации с алиментами в стране является то, что у россиян не принято отдавать долги, считает партнёр юридической фирмы ФБК Legal Александр Ермоленко.

По его словам, норма закона исполняется только при условии совпадения с нормой морали.

Культура такая, отсюда и банки бегают за должниками, и приставы просто не могут привести дела в исполнение. Если бы должники знали, что в каждом случае у них или заберут телевизор, или продадут машину, то это было бы что-то существенное, — отметил он.

При этом эксперт отметил, что должникам порою просто нечем платить в связи с низкими доходами. Также следует учитывать большое количество разводов.

В пример Ермоленко привёл ситуацию, когда отец оставил жене квартиру с детьми и отказался платить алименты, считая, что сделал достаточно.

Это всё не так однозначно, как в статистике приставов, — цитирует юриста «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 млрд рублей, что является историческим максимумом. Причём количество должников стало меньше, но общая сумма долгов выросла на 13%. Судебные приставы в настоящий момент пытаются взыскать платежи по 806 тысячам дел.