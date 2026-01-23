Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:47

Юрист напомнил об активности офлайн-мошенников и старых схемах обмана

Юрист Соловьев: офлайн-мошенники продолжают обманывать россиян по старым схемам

Офлайн-мошенники продолжают активно обманывать россиян по старым схемам, заявил Общественной Службе Новостей заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В частности, они до сих пор подходят к людям в разных местах с просьбой помочь им деньгами под разными предлогами.

Мошенничество действительно на 90% ушло в онлайн-сферу. Но остальные 10% аферистов работают по старинке. Все это по-прежнему процветает. Например, никуда не делись аферисты с их гаданием. Или сидят их дети в машинах на автозаправках и голосуют из открытых окон. Говорят, мол, якобы бензин кончился, купи. Если человек соглашается, то пока он отвлекается, они пытаются проникнуть в его автомобиль, — предупредил Соловьев.

Он добавил, что преступную деятельность продолжают автоподставщики и якобы социальные работники — вторые часто пытаются попасть в квартиры к пенсионерам. По словам юриста, следует также опасаться и частных таксистов, которые на деле могут оказаться аферистами.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что основной вид мошенничества против дачников — это фальшивые уведомления от СНТ. По его словам, членам садоводческих товариществ следует быть осторожными с оплатой квитанций по QR-кодам.

