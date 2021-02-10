Юрист рассказал, как по закону снизить сумму алиментов

https://static.news.ru/photo/417b87a6-6bb2-11eb-9d31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд может принять решение о снижении алиментов в случае, если у отца появился другой ребёнок (родной или усыновлённый) или же на его иждивении оказались престарелые нетрудоспособные родители. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил юрист и судебный эксперт Юрий Капштык.

Обратиться с соответствующей просьбой в суд плательщик также может при получении инвалидности первой или второй группы, что влечёт нужду в дополнительных расходах на лечение, уход или содержание. Принять решение о снижении суммы алиментов суд также может в случае, если ребёнок имеет доход, который значительно превышает зарплату отца: к примеру, в результате трудоустройства (после 16 лет) или сдачи в аренду собственной недвижимости (после 14 лет).

Тем не менее нужно понимать, что если устройство ребёнка на работу было вынужденной мерой из-за недостатка денег, то это не станет основанием для снижения алиментов, — пояснил Капштык.

Снизить сумму алиментов также возможно в случае, если отец оставляет ребёнку квартиру, долю в ней или, к примеру, автомобиль. В таком случае между сторонами заключается соответствующий договор, отмечает юрист.

Кроме того, по закону суд имеет право снизить сумму выплачиваемых алиментов в случае, если их размер значительно превышает реальные потребности ребёнка. Однако на деле этот пункт не работает, поясняет Капштык.

Между тем следует понимать, что у мужчины, который добился уменьшения ежемесячной выплаты на ребёнка, отношения с ним могут ухудшиться. Проблема в данном случае кроется не столько в личных размышлениях чада на этот счёт, сколько в реакции его матери на сложившуюся ситуацию. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог, психоаналитический психотерапевт Марина Начкебия.

Если мать обсуждает с ребёнком развод, то зачастую алименты представляются женщиной эквивалентом любви отца. Это имеет огромное значение для чада, так как в случае раскола семьи он обычно вынужден принять сторону одного из родителей, поясняет психолог.

Также стоит отметить, что формирование образа отца и отношений с ним происходит через мать. Ни для кого не секрет, что сначала ребёнок открывает для себя образ мамы, формирует диадные отношения и только потом способен воспринимать папу. По этой причине важно, допускает ли женщина эмоциональную связь чада с отцом и как сама относится к мужчинам, — пояснила Начкебия.

Как ранее писал NEWS.ru, судебные приставы в 2020 году взыскали алиментов на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год. Об этом рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков. Добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объёма соответствующих исполнительных производств, но необходимо учитывать, что в отношении одного должника может быть возбуждено несколько производств.