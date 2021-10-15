Югорские силовики завели дело о попытке самосуда над полицейским

Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти завели в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, говорится на сайте ведомства. Основанием стала распространившаяся в СМИ информация о том, что группа людей попыталась совершить самосуд над полицейским из-за аварии в городе Пыть-Ях.

Как пишет Baza, сотрудник полиции Андрей Дробитько нарушил ПДД и врезался в машину уроженца Чечни Хамида Керсипова. В СК отмечают , что силовик двигался на личном автомобиле, однако на видеозаписи, которую опубликовали СМИ, видна машина с проблесковыми маячками и оклейкой.

По данным Baza, после аварии вокруг её участников собралась толпа «представителей Хамида». Они кричали и требовали максимального наказания для Дробитько. Люди были уверены, что полицейский был пьян. Они напали на силовика, но его отбили коллеги и отправили в больницу.

В момент ДТП силовик был в отпуске и, по результатам экспертизы, за руль сел трезвым. Однако в МВД начали проверку действий Дробитько, а СК завёл дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Приозерском районе Ленинградской области домушник с топором выпрыгнул из окна на полицейских, которые застали его с поличным. Силовикам пришлось стрелять, мужчина получил ранение ягодицы и доставлен в больницу.