https://static.news.ru/photo/96757704-bc35-11e9-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор считает, что Google использует видеохостинг YouTube для рекламы незаконных акций.

Как сообщили в ведомстве, от корпорации уже потребовали прекратить это. Кроме того, председатель временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что YouTube использовался некими силами из-за границы для того, чтобы манипулировать российскими гражданами. В частности, по его мнению, россиян провоцировали на нарушение закона на митинге на проспекте Академика Сахарова 10 августа.

По словам Климова, в какой-то момент находившиеся на акции люди стали получать на свои телефоны информацию из источников, на которые не подписаны.

Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее News.ru писал о том, что за участие в несанкционированной акции протеста в Москве задержали 136 человек.