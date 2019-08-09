https://static.news.ru/photo/8f4d48de-bb91-11e9-b285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За участие в несанкционированной акции протеста в Москве задержали 136 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По его данным, задержания проводили сотрудники полиции и росгвардейцы.

За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек, — передаёт ТАСС слова представителей МВД.

Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка.

Ранее News.ru писал о том, что 10 августа в центре столицы прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Многим из них было отказано в регистрации на предстоящие выборы. Причина — недействительные подписи, собранные в поддержку тех, кто решил выдвинуть свою кандидатуру. По мнению пришедших на митинг, это решение политическое.