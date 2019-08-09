10 августа в центре столицы прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Многим из них было отказано в регистрации на предстоящие выборы. Причина — недействительные подписи, собранные в поддержку тех, кто решил выдвинуть свою кандидатуру. По мнению пришедших на митинг, это решение политическое.

Митинг 10 августа был согласован. Это была уже пятая крупная акция, но лишь вторая согласованная. Местом проведения был выбран проспект Академика Сахарова.

Столичная служба ГУ МВД России по г. Москве за две минуты до начала акции сообщила, что к ним обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением, что участники будут создавать провокации во время проведения мероприятия.

Отметим, что этот митинг можно назвать самым массовым за последнее время. Поддержать протестующих пришли журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин, политический деятель Сергей Удальцов и другие.

Леонид Парфёнов Сергей Булкин/News.ru

Против их заявлений выступил блогер-миллионник Амиран Сардаров, который спросил:

Почему те, кто призывает идти на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании? — цитируют слова блогера ряд СМИ.

Кроме того, выступили на мероприятии музыканты Face и Oxxxymiron, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Однако заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник ранее заявлял , что концерт нарушит законодательство.

Во время выступлений со сцены звучали требования закрыть уголовное дело о массовых беспорядках. Его возбудили после несогласованного митинга 27 июля. По мнению участников, дела сфабрикованы, а задержанные по нему люди — политзаключённые.

После завершения согласованного митинга его организаторы позвали участников на прогулку по городу. В центр столицы стянули большую часть полиции и Росгвардии. Большинство центральных улиц перекрыли, начались задержания.

По данным «Белого счётчика», окончательная цифра участников митинга на проспекте Сахарова составила 49 тысяч 900 человек. По данным МВД, на акцию вышло 20 тысяч.