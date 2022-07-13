Яшина обвинили в дискредитации российских военных Политику Яшину предъявлено обвинение в дискредитации ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Яшин

Оппозиционный политик Илья Яшин обвиняется в дискредитации российских военных по делу о фейках, заявила его адвокат Мария Эйсмонт. Она отметила, что парламентарий вину не признал и отказался давать показания, аргументировав это «политической мотивированностью» дела. По ее словам, 13 июля после 14:00 мск следователь попросит суд об аресте Яшина, передает ТАСС.

Яшину сегодня предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти», вину он не признал, — сказала Эйсмонт.

По делу о фейках Яшину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика стал прямой эфир на его YouTube-канале от 7 апреля, где он говорил про убийства мирных жителей в Буче.

В мае на Яшина уже было составлено четыре протокола о дискредитации ВС РФ, суд обязал его выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей. Повторное привлечение по этой статье грозит уголовным преследованием.

Накануне ночью закончился срок пребывания Яшина в спецприемнике № 2 «Хорошево-Мневники», куда он был помещен по обвинению в нападении на полицейского. Оттуда оппозиционера доставили сначала в его квартиру, а потом в Следственный комитет для допроса.

Еще находясь в спецприемнике, Яшин усомнился в том, что будет выпущен на свободу. «Пахнет ли уголовным делом, или это засорилась канализация?» — написал он тогда в своих соцсетях.