Ящик Пандоры открыт: что известно о новой утечке данных об офшорах

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» — масштабную утечку данных об офшорных активах высокопоставленных политиков и чиновников разных стран. Исследователи более чем из сотни государств, в том числе России, проанализировали попавшие 11,9 млн документов из закрытых баз нескольких офшорных регистраторов. Среди них оказались и отечественные высокопоставленные чиновники, парламентарии, а также главы госкомпаний. NEWS.ru выяснил, почему один из депутатов Госдумы, хотя и считает, что про него написали неправду, не может обжаловать это в суде.

Кто попал в сети ICIJ

В оказавшихся у журналистов документах есть данные об офшорах экс-премьера Великобритании Тони Блэра, президентов Украины и Черногории Владимира Зеленского и Мило Джукановича, премьер-министров Чехии и Пакистана Андрея Бабиша и Имрана Хана, короля Иордании Абдаллы II, Асели Курманбаевой, которую считают неофициальной женой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и многих других.

Из российского истеблишмента, как пишет издание «Важные истории», признанное в РФ иноагентом, в расследовании фигурируют члены семей главы Ростеха Сергея Чемезова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, руководителя «Транснефти» Николая Токарева, депутаты Госдумы Алексей Чепа, Николай Петрунин, Владислав Резник и Григорий Аникеев, сенаторы Сергей Мамедов и Олег Ткач, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Падчерицу Сергея Чемезова расследователи уличили во владении активами на сумму 22 млрд рублей через офшоры, притом что официальный доход членов её семьи ниже этой суммы. Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов, как утверждают авторы материала, через кипрский офшор Milemeadow Trading владел подрядчиком этой госкомпании и получал контракты на миллиарды рублей. При этом родственник топ-менеджера сырьевой корпорации, как и дочь Токарева, получил гражданство Кипра, когда ЕС ввёл санкции против «Транснефти».

В сети ICIJ попал и зять главы МИД Сергея Лаврова, он инвестбанкир и президент «Марафон Групп», владеющей сетью магазинов «Магнит», закусочными KFC и зерновой компанией «Деметра-Холдинг», — Александр Винокуров. Как утверждают исследователи, он имеет отношение к панамскому офшору Aberford Group Foundation и шести виргинским — Woodford Management Ltd, Kilroe Finance Inc., Napier Invest & Finance Corp., Blue Minerals Corp., Regionale Ventures Ltd, Soter Investments Ltd. Кроме этого, бизнесмен якобы является гражданином Израиля.

Первый вице-президент «Ростелекома» и сын курирующего внутреннюю политику замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир в 2016 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию Titanium VC Limited и оставался её бенефициаром примерно до июня 2017 года. Однако, как отмечают сами авторы «досье», здесь нет нарушения закона, как и в случае с дочерью вице-премьера Марата Хуснуллина Алиной. В 2011 году, когда её отец работал в столичной мэрии, 20-летняя девушка стала владелицей виргинской компании Brenigton Enterprises Limited. Впрочем, по закону владеть зарубежными активами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности в России, причём ограничение было введено в 2013 году.

Глава Сбербанка Герман Греф, по данным международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году учредил компанию Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на $55 млн. Позднее данная структура была ликвидирована, а её управляющим и бенефициаром стал проживающий в Швейцарии 24-летний племянник банкира Оскар. На тот момент он 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и находился в Швейцарии.

После этого Angelus Trust был ликвидирован и все его активы были перераспределены в пользу Оскара Грефа, который сначала стал учредителем и единственным бенефициаром компании Angelus One Trust, куда были переведены активы, а затем должен был стать управляющим семейным офисом. Однако в 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust бывшего замминистра экономического развития и давнего знакомого Германа Грефа — Кирилла Андросова.

Что касается гендиректора Первого канала Константина Эрнста, то, согласно обнародованной информации, он имел отношение к виргинскому офшору — компании Haldis Corporation, которая в ноябре 2014 года за средства от дочерней структуры ВТБ в $16 млн стала крупнейшим владельцем другой компании — Moscow Dvorik Ltd. Последняя в свою очередь связана с фирмой «Эдисонэнерго», которая стала покупателем сразу 39 кинотеатров, которые в конце 2014 года выставила на торги столичная мэрия. В целом кадастровая стоимость всех 39 зданий и участков под ними, которая, как правило, ниже рыночной, составляла около 23 млрд рублей, но городские власти продали все объекты за 9,6 млрд рублей «без всяких реальных торгов». Первоначально покупатели собирались реконструировать кинотеатры, но в итоге они были снесены, а их места стали занимать постройки, «которые по своему внешнему виду и наполнению очень напоминают типичные торговые центры», утверждают расследователи.

Сам Константин Эрнст подтвердил , что имеет отношение к Moscow Dvorik и «никогда не делал из этого секрета». Он добавил, что не причастен к незаконной деятельности, потому что «так его воспитали родители». Расследователей из ICIJ при этом он назвал «организацией, получающей указания от американских спецслужб», которая «не имеет никакого отношения к независимой журналистике».

Также журналисты нашли в «Архиве Пандоры» жену сенатора Олега Ткача, которая якобы имеет отношение к виргинскому офшору Envoy Associates Ltd. Это, как полагают российские участники исследования, может нарушать норму ФЗ № 79, который запрещает отдельным категориям лиц иметь счета или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Такие же вопросы у них возникли к депутату Госдумы Алексею Чепе, который в 2018 году мог быть бенефициаром виргинского офшора Portobello Enterprises Limited, на который оформлена недвижимость в Лондоне на 25 млн фунтов стерлингов.

В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа признал , что имел отношение к иностранным активам, поскольку он «в бизнесе 30 лет» и много работал за границей. Но, по словам парламентария, ничего противозаконного в этом нет. В интервью NEWS.ru он признался, что уже давно не владеет тем, что ему «приписывают».

Всё это закрыто было в конце 2012 года, ещё до того, как вступил в силу закон. Поэтому я спокойно могу говорить о том, что всё это ложь и неправильно сфабрикованное для того, чтобы в очередной раз попытаться опорочить Россию. При этом огромное количество людей, сбежавших из страны, вывели сотни миллионов и миллиарды долларов, сегодня успешно живут там, пользуясь политической крышей. Алексей Чепа депутат Госдумы депутат Госдумы

Также политик пояснил, что попадание его в «Архив Пандоры» произошло после того, как некий «сотрудник одной старой английской юридической компании выкрал базу данных и продал её журналистам нескольких изданий». После этого журналисты The Guardian обратились к депутату через Госдуму и прислали вопросы помощникам. Алексей Чепа считает, что в запросе были ошибки и неточности, не исключив, что у газетчиков «не было заранее ни времени, ни возможности тщательно всё проверить». В связи с этим он не исключил, что недостоверные сведения могут быть приведены «и по многим другим» фигурантам обнародованного расследования.

Мои помощники сразу предупредили, что общаться [с западными журналистами] я не буду, а в случае ошибок [в публикации] мы будем обращаться в судебные инстанции. Но там так написали: «Возможно этот, этот...» Если бы они написали конкретнее, это дало бы возможность мне их засуживать, а сегодня у меня такой возможности, к сожалению, нет, потому что они написали очень расплывчато, — добавил Чепа.

Комментируя опубликованные разоблачения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что в Кремле «не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Он заметил, что «пока непонятно, что это за информация, о чём она, там много всего, вызывающего вопросы», поэтому «непонятно, как можно этой информации доверять». По словам представителя Кремля, в обнародованных данных «идёт набор таких достаточно голословных утверждений», которых «очень много, и часто этим злоупотребляют».

Часто идёт подмена одной информации другой. Передёргивание информации. Поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьёзные публикации, которые на чём-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода [проверять данные «Архива Пандорры»], — прокомментировал Песков.

Масштабы архива

ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» 3 октября. Как утверждают в консорциуме, более года назад они получили от некоего анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Это оказалось самой масштабной в истории утечкой данных о владельцах офшорных компаний, изучением и верификацией которой занимались более 600 журналистов из 117 стран мира и более 150 СМИ. В архиве оказались сведения о владельцах почти 30 тысяч офшоров, в том числе связанных более чем с 330 политиками из 90 с лишним стран мира, в том числе с 35 бывшими и действующими руководителями государств. Кроме этого, массив опубликованной информации содержит внутреннюю переписку юристов регистраторов, данные о сделках и счетах в банках Великобритании, Кипра, Швейцарии и других стран.

Президент России Владимир Путин не упоминается в материалах, но там есть Светлана Кривоногих, которую издание «Проект», признанное иностранным агентом в РФ, называло знакомой главы государства. У неё, если верить «Архиву Пандоры», в Монако есть квартира, оформленная на офшор Brockville Development Ltd, открытый на Британских Виргинских островах.

Авторы исследования подчёркивают, что причастность тех или иных людей к офшорам не обязательно свидетельствует о том, что они нарушают законодательство, а «во многих случаях они (офшоры. — NEWS.ru) могут быть благом». Такие компании также популярны среди «бизнесменов из коррумпированных и авторитарных стран, где отсутствует независимая судебная система, а уголовные дела используются для давления на бизнес и захвата предприятий». Но также «Архив Пандоры» говорит и о том, что несмотря на законодательные запреты и изоляционистскую риторику, некоторые чиновники и их близкие «скрытно, через офшоры, пользуются всеми благами западного мира».