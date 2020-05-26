Японские учёные обнаружили, что детям до двух лет опасно носить маски

https://static.news.ru/photo/ddba4bfc-9f75-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Детям до двух лет опасно носить медицинские маски. Об этом сообщили медики из Ассоциации педиатров Японии.

Отмечается, что у малышей до этого возраста узкие дыхательные пути и ношение защитного средства может привести к смерти через удушье. Более того, маска может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду — дополнительный риск теплового удара.

Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара, — цитирует ТАСС главу ассоциации Акиру Камикава.

При этом из-за маски у малышей часто возникает рвота, что, в свою очередь, может вызвать пневмонию и удушье.

Как писал NEWS.ru, детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.