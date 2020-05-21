Детям в российских лагерях разрешили не соблюдать масочный режим

https://static.news.ru/photo/9c8d2df8-9b5f-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирус с нами надолго. Постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства, выступившую на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Попова уточнила, что в детских лагерях будет усилен контроль за состоянием здоровья отдыхающих. Кроме того, нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте. По её словам, соблюдать масочный режим необходимо. Находиться без защитной маски можно только в том случае, если человек находится в каком-либо помещении один.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.