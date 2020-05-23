В Москве индекс самоизоляции 23 мая составил 3,1

https://static.news.ru/photo/82209696-9ce3-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс самоизоляции в Москве днём 23 мая находится на уровне 3,1. Этот показатель свидетельствует, что на улицах есть люди, следует из определения «Яндекса».

Среди ближайших к столице городов Подмосковья наиболее высокое значение индекса зарегистрировано в Королеве и Зеленограде (3,4), самое низкое — в Котельниках (2,0). В российских городах с численностью населения более 1 миллиона человек значительная часть жителей находится вне дома. Самое высокое значение на 12.30 по московскому времени наблюдается в Волгограде (3,1), а самое низкое — в Казани (1,9).

Компания «Яндекс» в конце марта сообщила, что начала рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Для расчётов используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).