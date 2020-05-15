«Яндекс» прекратил доставку тестов на коронавирус на дом

https://static.news.ru/photo/a3ff3d20-96a4-11ea-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: help.yandex.ru

Компания «Яндекс» заканчивает этап проекта «Помощь рядом», в рамках которого тесты на коронавирус развозились на дом.

Вместо этого компания направит все ресурсы на помощь в организации поездок медиков и соцработников.

В рамках проекта водители «Яндекса» развозили медработников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на коронавирус, после чего отвозили их обратно в лаборатории. Этот этап был начат 20 апреля в Москве, после чего проект запустили в Санкт-Петербурге и Иваново. За все это время «Яндексом» было организовано более 20 тысяч тестирований.

В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому «Яндекс» заканчивает этап проекта по развозу тестов, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тестирование было организовано государством. Многим людям пришлось стоять под дождём больше часа.