«Яндекс» прекратил доставку тестов на коронавирус на дом

Компания «Яндекс» заканчивает этап проекта «Помощь рядом», в рамках которого тесты на коронавирус развозились на дом.
Вместо этого компания направит все ресурсы на помощь в организации поездок медиков и соцработников.
В рамках проекта водители «Яндекса» развозили медработников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на коронавирус, после чего отвозили их обратно в лаборатории. Этот этап был начат 20 апреля в Москве, после чего проект запустили в Санкт-Петербурге и Иваново. За все это время «Яндексом» было организовано более 20 тысяч тестирований.
В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому «Яндекс» заканчивает этап проекта по развозу тестов, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тестирование было организовано государством. Многим людям пришлось стоять под дождём больше часа.
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