Яндекс.Дзен отмечает первый юбилей

Персональной ленте публикаций Яндекс.Дзен 9 июня исполняется пять лет. Сейчас она является одной из самых крупных платформ на просторах российского Интернета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Дзен смотрят миллионы пользователей, а наполняют ленту десятки тысяч медиа и блогеров. Каждый день ленту на основе своих интересов листают 16 млн человек, а активных блогеров в ней 30 тыс., среди них 10 тыс. влогеров. Вместе они создают около 40 тыс. материалов в день.
Свои каналы развивают 28 компаний и брендов, а число рекламных постов уже перевалило за 21 тыс. При этом рекламу в Дзене читают в среднем около двух минут.
Ещё 1,3 тыс. авторов являются участниками специальной программы Дзена — Нирвана. Она создана для поддержки авторов каналов и сайтов, которые создают уникальный и качественный контент.
Как писал NEWS.ru, исследование, проведённое стриминговым сервисом «Яндекс.Музыка» показало, что песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции.
Добавьте наши новости в избранные источники