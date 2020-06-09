Яндекс.Дзен отмечает первый юбилей

https://static.news.ru/photo/0baf20c0-aa64-11ea-b165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Персональной ленте публикаций Яндекс.Дзен 9 июня исполняется пять лет. Сейчас она является одной из самых крупных платформ на просторах российского Интернета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дзен смотрят миллионы пользователей, а наполняют ленту десятки тысяч медиа и блогеров. Каждый день ленту на основе своих интересов листают 16 млн человек, а активных блогеров в ней 30 тыс., среди них 10 тыс. влогеров. Вместе они создают около 40 тыс. материалов в день.

Свои каналы развивают 28 компаний и брендов, а число рекламных постов уже перевалило за 21 тыс. При этом рекламу в Дзене читают в среднем около двух минут.

Ещё 1,3 тыс. авторов являются участниками специальной программы Дзена — Нирвана. Она создана для поддержки авторов каналов и сайтов, которые создают уникальный и качественный контент.

Как писал NEWS.ru, исследование, проведённое стриминговым сервисом «Яндекс.Музыка» показало, что песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции.