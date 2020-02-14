Олег Резанов, известный как Повелитель Холода, приготовил экстремальный подарок своей жене на День всех влюблённых. Житель Якутии заморозил себя в огромной валентинке, сделанной изо льда и снега.
Мужчину закопали в снег с головой и налили сверху воду, которая сразу замёрзла,
У меня одиннадцать мировых рекордов связаны с этим числом. Они были установлены в городе Зеленоградске, а дата его основания — 1252 год, — поделился он.
Для безопасности вокруг валентинки дежурили врачи и сотрудники экстренных служб.
Как писал NEWS.ru, социальная сеть «ВКонтакте» запустила серию спецпроектов ко Дню святого Валентина. Одним из них стала коллекция музыкальных плейлистов для влюблённых пар.
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