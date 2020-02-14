https://static.news.ru/photo/c8d5da50-4f5f-11ea-837f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Резанов/vk.com

Олег Резанов, известный как Повелитель Холода, приготовил экстремальный подарок своей жене на День всех влюблённых. Житель Якутии заморозил себя в огромной валентинке, сделанной изо льда и снега.

Мужчину закопали в снег с головой и налили сверху воду, которая сразу замёрзла, передаёт Life. В таком положении он провёл 12 минут 52 секунды, так как его родной город Зеленоградск был основан в 1252 году.

У меня одиннадцать мировых рекордов связаны с этим числом. Они были установлены в городе Зеленоградске, а дата его основания — 1252 год, — поделился он.

Для безопасности вокруг валентинки дежурили врачи и сотрудники экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть «ВКонтакте» запустила серию спецпроектов ко Дню святого Валентина. Одним из них стала коллекция музыкальных плейлистов для влюблённых пар.