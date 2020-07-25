Якубович рассказал о наградах за участие в чеченской войне

https://static.news.ru/photo/a21ba978-ce56-11ea-adfb-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович подготовил к публикации книгу воспоминаний, её выход планируется в сентябре-октябре. Среди рассказов об интересных людях, с которыми он встречался, в ней есть также главы о боевых командировках в Чечню, Афганистан, Дагестан и Косово.

Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово, — рассказал ТАСС Якубович.

Он пояснил, что ездил в горячие точки, в том числе в составе агитбригад. И считает, что артисты совершенно заслуженно получают за это боевые награды — так было и во время Великой Отечественной войны.

Началась первая чеченская война, 1995 год. Я поехал в штаб внутренних войск в Лефортово, пришёл к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе. Потом ездил ещё по линии пограничной службы, по линии Минобороны, но чаще по линии внутренних войск. Ездил и с группой «Альфа», — уточнил телеведущий.

Как писал NEWS.ru, сын Леонида Якубовича Артём Антонов заявил, что сейчас у него идеальные отношения с отцом несмотря на то, что он бросил его мать. 47-летний Антонов получил два высших образования. Сейчас он работает на Первом канале. О разводе родителей говорит, что они не сошлись характерами. Антонову было 22 года, когда родители разошлись. Якубовичу в этом году исполняется 75 лет. Телеведущий до сих пор работает и не собирается прощаться с любимым делом.