Яблоко натерли, тяп-ляп — и сочные оладушки готовы: ПП-завтрак за 5 минут

Яблочные оладьи — идеальный ПП-завтрак. Тертое яблоко, овсянка и яйцо — все просто и быстро. Готовятся за 5 минут, а получаются нежными и сочными.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- овсяная мука — 3–4 ст. ложки.
Приготовление:
- Яблоко натереть.
- Смешать с яйцом и мукой.
- Жарить на сухой сковороде до румяности.
Подавать с медом или йогуртом. Легкие, вкусные и полезные — такие оладьи понравятся всем!
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