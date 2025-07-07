Яблоко натерли, тяп-ляп — и сочные оладушки готовы: ПП-завтрак за 5 минут

Яблоко натерли, тяп-ляп — и сочные оладушки готовы: ПП-завтрак за 5 минут

Яблочные оладьи — идеальный ПП-завтрак. Тертое яблоко, овсянка и яйцо — все просто и быстро. Готовятся за 5 минут, а получаются нежными и сочными.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

овсяная мука — 3–4 ст. ложки.

Приготовление:

Яблоко натереть. Смешать с яйцом и мукой. Жарить на сухой сковороде до румяности.

Подавать с медом или йогуртом. Легкие, вкусные и полезные — такие оладьи понравятся всем!

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