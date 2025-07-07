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07 июля 2025 в 11:52

Яблоко натерли, тяп-ляп — и сочные оладушки готовы: ПП-завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные оладьи — идеальный ПП-завтрак. Тертое яблоко, овсянка и яйцо — все просто и быстро. Готовятся за 5 минут, а получаются нежными и сочными.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • овсяная мука — 3–4 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Яблоко натереть.
  2. Смешать с яйцом и мукой.
  3. Жарить на сухой сковороде до румяности.

Подавать с медом или йогуртом. Легкие, вкусные и полезные — такие оладьи понравятся всем!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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оладьи
яблоки
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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