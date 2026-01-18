Атака США на Венесуэлу
Яблоко, горсть орехов и ложка меда — готовлю волшебный десерт без муки и сахара. Пахнет детством

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот десерт пахнет уютом и детством. Теплое, нежное яблоко, хрустящая ореховая начинка с изюмом и воздушный соус с ноткой цитруса. Ни грамма лишнего сахара или муки, сплошные витамины и удовольствие, которое не оставляет тяжести.

Яблоки (2 шт., лучше твердых сортов) тщательно мою. Осторожно срезаю верхнюю часть с хвостиком — это будет крышечка. С помощью ножа или специального инструмента вырезаю сердцевину с семенами, оставляя стенки и дно толщиной примерно 0,5–1 см, чтобы яблоко не развалилось. Грецкие орехи (30 г) и изюм (30 г) мелко рублю ножом и смешиваю. Этой орехово-фруктовой смесью наполняю подготовленные яблоки почти до верха. Накрываю яблоки срезанными верхушками и ставлю в жаропрочную форму. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не потеряют форму. Пока яблоки запекаются, готовлю соус: в пиале смешиваю густой турецкий или греческий йогурт (50 мл), жидкий мед (15 г), мелко натертую цедру одного апельсина (примерно 1 г) и свежевыжатый сок лимона (5 мл). Тщательно взбиваю вилкой до однородности и оставляю настояться. Готовые запеченные яблоки аккуратно вынимаю из формы, снимаю крышечки и обильно поливаю сверху подготовленным йогуртово-цитрусовым соусом. Подаю теплыми.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
