Американский публицист Генри Менкен как-то заметил, что циник — это человек, который, почувствовав запах цветов, озирается в поисках гроба. Эта фраза удивительно точно описывает поведение некоторых злыдней, не смирившихся с удачной развязкой труднейшей ситуации, в которой оказался наш аэробус, летевший из Москвы в Симферополь.

Ну ладно визгливый хор звучал только через украинскую границу, где, не таясь, радовались бы в случае катастрофы самолёта. А раз экипаж героически нашёл выход из сложнейшей ситуации, то тамошние словоблуды дали волю «остроумию». Тут и чаек благодарили за защиту родной украинской земли, и Максима Горького вспоминали по поводу рождённого ползать, что летать не может. Что, кстати, удивительно, поскольку из нынешних украинских учебных программ классик давно исключён. И все эти пляски на корпусе спасённого лайнера, как известно, сопровождались ещё и внесением экипажа в список «Миротворца», сайта, аккумулирующего «врагов Украины». Внесением по той простой причине, что Дамир Юсупов и Георгий Мурзин неоднократно-де «нарушали украинскую границу», совершая рейсы в Крым.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Печально, что отголоски той заграничной истерии отозвались и в нашей культурной столице — в Санкт-Петербурге, который готовится к проведению муниципальных выборов. Так, один из официально зарегистрированных кандидатов от партии «Яблоко», некий Василий Кунин, весьма лаконично прокомментировал коллизию с самолётом, вызвавшую и боль, и восторг действиями экипажа: «А не фиг было в Крым летать!» Как пишут в таких случаях, орфография и стиль автора были сохранены. Ему, как стало известно, вторила и член опять-таки «Яблока», некая Анна Тирон, входящая в окружную избирательную комиссию округа № 344. Ей очень понравилось внесение имён экипажа в списки «Миротворца». И что, избиратели округа Малая Охта должны видеть в день выборов в бюллетене имя местного беспардонного циника? Как писал классик: «Но всему же есть границы». И цинизму, и презрению к собственной стране тоже. Давно известно, что «Яблоко», которое некогда было уважаемой партией российской интеллигенции, просто бравирует своим непризнанием возвращения Крыма в состав России, и при каждом удобном случае её активисты эту позицию выставляют на всеобщее обозрение.

Результаты такого отрицания очевидного налицо: партийный гуру Григорий Явлинский получил на президентских выборах один процент голосов, который обычно рассматривается как статистическая погрешность. Не лучше результаты партии на всех последних выборах по стране. И, видимо, в ситуации такой нарастающей политической изоляции некоторые «яблочники»-фрики полагают, что надо играть до конца. Терять-то уже, собственно, нечего. А так можно и украинский, а то и более солидный паспорт попросить.

Вот только ещё Марк Твен завещал, что политические партии умирают, подавившись собственно ложью. В «Яблоке» процесс гниения явно нарастает. И никакими цветами этот запах не перебить.