«Я в восторге»: Кузя из «Универа» раскрыл подробности перезапуска сериала Сыгравший Кузю актер Гогунский высоко оценил работу над перезапуском сериала «Универ»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Виталий Гогунский

Съемки перезапуска сериала «Универ» стартовали в фантастической атмосфере при участии профессионалов своего дела, рассказал в комментарии NEWS.ru актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи. Он признал, что комедия — непростой жанр, потому команда делает все возможное, чтобы проект понравился зрителям.

Я в восторге, у нас суперпрофессиональная команда, прекрасный сценарий, я смешнее ничего не читал за последние 10 лет. Режиссер Семен Литовчин —мастер своего дела, он отучился в Голливуде и ВГИК окончил. На съемках складывается фантастическая атмосфера. Мы снимаем уже неделю и постоянно смеемся, все мастеровитые, поэтому работа идет легко, — рассказал актер.

Роль самого Гогунского значительно изменится. Теперь он — не простой студент, а успешный бизнесмен. По словам актера, играть олигарха «легко и приятно», потому он получает большое удовольствие от участия в проекте.

Не знаю, будет ли сериал успешен, это решать зрителям, но мы делаем все возможное, чтобы это случилось. После вчерашнего пресс-релиза мне уже позвонили друзья, дети и все рассказали, что с нетерпением ждут возвращения. Комедия — самый непростой жанр, хотя сейчас проект называется драмком, ведь все уже взрослые люди, имеют детей, карьеру, поэтому, думаю, это любимый жанр русского человека, — подытожил Гогунский.

Ранее актер театра и кино Александр Лойе, ставший звездой детского киножурнала «Ералаш» в 1990-х годах, прокомментировал перспективы перезапуска проекта в современных реалиях. По его мнению, «Ералаш» был проектом своего времени для детей той эпохи, когда не было социальных сетей. Сейчас киножурнал попросту неактуален, считает Лойе.