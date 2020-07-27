«Я с вами»: актёр Гоша Куценко обратился к митингующим в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/36779948-cfeb-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Гоша Куценко выступил в поддержку митингующих в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Артист записал видеообращение к протестующим на своей странице в Instagram и выразил желание «присутствовать на этом честном, открытом, откровенном драматическом спектакле».

Я бы хотел обратиться к жителям Хабаровска и Дальнего Востока. Несмотря на то что по центральным каналам о вас ничего не слышно, вот уже две недели, ложась спать, я знаю, что в это время вы выходите на улицы. Я не знаю, кто будет прав, кто виноват, но сейчас правда на вашей стороне. Вы огромная сплочённая толпа, которая пришла в театр правосудия, — отметил Куценко.

В комментариях к посту актера хабаровчане выразили благодарность за поддержку. По их словам, многого, что происходит в Хабаровске, люди не знают просто потому, что этого не показывают по телевизору.

Показывают другие страны, их новости, но не нас, а это ведь Россия, — написал один из комментаторов.

Реплику Куценко уже оценил Алексей Навальный, отметив, что актёр — «молодец». Также решение артиста поддержать митингующих прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она иронично заметила, что «раскрыт ещё один агент Госдепа».

Предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.

27 июля Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций, которые проходят в поддержку Сергея Фургала. На его странице в Instagram велась прямая трансляция встречи. На вопрос горожан, готов ли он возглавить митинг в поддержку Фургала, раз так переживает за него, Дегтярёв ответил, что не готов. Причиной он назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.