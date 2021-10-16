«Вызов» принят: «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко вернулся на Землю

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Проводить в последний путь и почтить его память пришли родные, близкие, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов и силовых структур, политики и просто неравнодушные москвичи.

Владимира Маркина не стало 12 октября, бывший официальный представитель СК РФ сильно болел и в последнее время находился в крайне тяжёлом состоянии. Владимир Маркин окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова,...