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«Вызов» принят: «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко вернулся на Землю
Общество

«Вызов» принят: «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко вернулся на Землю

«Вызов» принят: на Землю после съёмок фильма вернулся киноэкипаж
12:43, 17 октября 2021
Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
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Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту 17 октября совершил посадку. Съёмочная группа вернулась на Землю после съёмок фильма «Вызов». Лента рассказывает о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября.

Казахстан. Члены съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд (слева), режиссёр Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/ТАСС

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Член съёмочной группы фильма "Вызов" режиссёр Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Член съёмочной группы фильма "Вызов" режиссёр Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган

Сергей Савостьянов/ТАСС

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