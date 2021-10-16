«Вызов» принят: «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко вернулся на Землю

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту 17 октября совершил посадку. Съёмочная группа вернулась на Землю после съёмок фильма «Вызов». Лента рассказывает о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.
Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября.
Казахстан. Члены съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд (слева), режиссёр Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/РИА Новости
Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/ТАСС
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/РИА Новости
Член съёмочной группы фильма "Вызов" режиссёр Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/РИА Новости
Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/РИА Новости
Член съёмочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/РИА Новости
Член съёмочной группы фильма "Вызов" режиссёр Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
Сергей Савостьянов/ТАСС