Выжившего в крушении L-410 в Татарстане проверит МВД

Капитана полиции Дербышева, выжившего при крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане, проверяют органы внутренних дел Башкортостана, где он проходил службу. Проверка касается выезда за пределы республики, передаёт Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, Дербышев работает старшим оперуполномоченным в органах наркоконтроля Башкортостана. Претензия заключается в том, что сотрудник не уведомил руководство о поездке в Татарстан. При этом полицейский покинул республику в нерабочее время.

В связи с этим МВД Башкортостана проводит служебную проверку, по итогам которой Дербышев может быть уволен. Сам полицейский находится в больнице, после крушения он получил травмы.

Легкомоторный самолёт L-410 с парашютистами аэроклуба потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. На борту находились 22 человека. В результате катастрофы погибли 16 человек, шестеро выжили. Причиной крушения власти назвали отказ двигателя.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров лётчиков воздушного судна с диспетчерами. На записи пилоты перед падением сообщили об отказе одного из двигателей и дыме.