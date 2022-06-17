Бренды сбежали — но российские дизайнеры не рады уходу конкурентов. Одежда уже подорожала на 30%, но эксперты предупреждают: это не предел. Одни предрекают отставание в стиле, другие уверены: мода в России расцветет. Есть ли будущее у российской моды и сможем ли мы создать свою Zara? В чем секрет успеха ушедших брендов, как массмаркет превращает наш шкаф в музей импульсивных покупок и почему одежда российских дизайнеров такая дорогая? Как нам жить в новой реальности и не разориться? О чем говорят за кулисами модной индустрии и как изменится наше отношение к одежде, фешен-аналитики, историк моды, дизайнеры и стилист рассказали NEWS.ru.