Вытолкнувший пассажирку без маски водитель автобуса объяснил свой поступок

Водитель автобуса в Воронеже, который обматерил и вытолкнул из салона женщину, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, дело было вовсе не в отсутствии у неё маски, а в том, что женщина довела его своими претензиями по поводу работы транспорта, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Мужчину уже отстранили от работы. Прокуратура и полиция начали проверку по факту случившегося. В свою очередь руководство автопарка подало встречное заявление на пассажирку.

Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причём последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Длилось это в течение времени, пока автобус ехал две остановки. В результате у водителя сдали нервы и произошло все дальнейшее, — сообщил представитель мэрии.

До этого у женщины не получилось оплатить проезд картой, а заплатить наличными она отказалась. Это произошло несколько раз, потому что женщина ехала на данном автобусе в обе стороны. В мэрии добавили, что поведение водителя в любом случае не имеет никаких оправданий.

Известно, что руководство автопарка подало встречное заявление на пассажирку, чтобы получить всестороннюю и объективную оценку инцидента.

На видео, которое появилось в Telegram-каналах, мужчина нецензурно оскорбляет и заставляет выйти из автобуса пассажирку, обещая, что вскоре она станет «звездой YouTube». Автор видео указал, что инцидент произошёл вечером 21 ноября, а сам мужчина — водитель этого автобуса.