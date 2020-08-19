Высоцкий назвал Ефремова «очень хорошим и верующим человеком»

https://static.news.ru/photo/0606a1f0-e1f7-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Никита Высоцкий Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов — разносторонний, одарённый и верующий человек. Так его во время заседания Пресненского суда охарактеризовал коллега подсудимого Никита Высоцкий.

По его словам, личность Ефремова можно описать как «очень хорошую», а характер как «добрый, импульсивный и эмоциональный». Высоцкий подчеркнул, что у актёра шестеро детей, он ответственный отец.

За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ. Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду. Он очень много работает, — цитирует свидетеля защиты РИА Новости.

Также артист напомнил, что Ефремов финансово помогал музею поэта Владимира Высоцкого. Кроме того, свидетель попросил не представлять, что подсудимый — это «мажор, которому всё дозволено». Также Высоцкий подчеркнул, что он пребывает в ужасе от общественного освещения процесса и расшифровок из зала суда.

8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

Актёра обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев раскрыл свой козырь, о котором заявлял ещё до начала судебных процессов по делу актёра. По словам адвоката, тайный свидетель поможет доказать невиновность актёра.