Оставшимся без госэкзаменов выпускникам обещали равные права с другими

https://static.news.ru/photo/0cbbc6f4-96cc-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минобрнауки обещали, что при трудоустройстве не будет дискриминации выпускников вузов, оставшихся без госэкзменов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, многие вузы России приняли решение отказаться в этом году от госэкзаменов из-а пандемии. Там, где стандарт государственный образовательный позволяет, принято решение оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы.

При этом в Минобрнауки заявили, что у выпускников, окончивших вузы без сдачи госэкзамена, не возникнет сложностей при трудоустройстве.

Мы постоянно в контакте с крупными корпорациями, с представителями объединения работодателей, — цитирует агентство Фалькова.

Как писал NEWS.ru, российские вузы будут самостоятельно принимать решение относительно проведения выпускных в 2020 году с учётом ситуации с распространением коронавируса.