Вынужденное пиратство: нужна ли «амнистия» для нелицензионного софта

В связи с санкциями российские власти рассматривают вопрос использования нелицензионного программного обеспечения (ПО). О проработке таких «экстраординарных» шагов сообщили в Кремле, хотя в профильном Минцифры утверждают, что не выступали за отмену административного и уголовного наказания за пиратский софт, о чём ранее писали СМИ. Опрошенные NEWS.ru эксперты разошлись во мнении относительно того, как будет работать предполагаемое нововведение. С одной стороны, эта мера нужна для сохранения работоспособности выживших отраслей экономики, а с другой — возникает диссонанс: если отменить запрет на нелегальный импортный продукт, то как быть с аналогичным применением отечественного? К тому же это может привести к росту теневого бизнеса, связанного со взломами и кибератаками. Одним из выходов в сложившейся ситуации могло бы стать использование свободного ПО и пересмотр Россией международных норм об авторском праве.
«Палка о двух концах»
После начала военной операции на Украине и связанных с ней санкций работу в России прекратили западные компании — Microsoft, IBM, Oracle, AMD, Intel, Cisco. На этом фоне власти в экстренном порядке ищут выход из сложившейся ситуации. Согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, с которым
Комментируя эти предложения, в Минцифры изданию на этот счёт заявили, что выступают «за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО». А освобождение от ответственности может быть только в тех случаях, где речь идёт о продуктах, у которых нет российских аналогов. Позднее в ведомстве заявили, что не вносили предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживают их. Однако, как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключить возможность использования нелицензированного ПО в России нельзя.
Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавил [премьер-министр Михаил] Мишустин. Идут регуляционные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер, нестандартных, смелых. И тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам, — прокомментировал Песков.
Как напомнил руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, проблема заключается в том, что в России нет своего ПО и цифрового оборудования, необходимого для работы многих отраслей. Поэтому в данной сфере страна зависит от зарубежных технологий, но если вести речь о декриминализации пиратства, то возникает несколько проблем.
Если бы наша страна была самодостаточной и нам действительно на Запад было бы наплевать — это один вопрос. Но, к сожалению, у нас нет ни своего программного, ни аппаратного обеспечения. Идти по пути использования пиратского оборудования длительное время, на мой взгляд, — это палка о двух концах. С одной стороны, это, конечно, облегчит текущую ситуацию, связанную с уходом западных игроков. Но возникает резонный вопрос: почему мы должны платить за российское и не платить за импортное? Либо всё «коммунистическое» и всем, как говорится, либо как-то иначе. Также очень большой вопрос заключается и в том, что когда рано или поздно, я надеюсь, всё это закончится и западные компании вернутся обратно, то как они будут взаимодействовать с теми предприятиями, которые используют их «крякнутое» программное обеспечение? На мой взгляд, получается не очень симпатичная картина.
Он добавил, что нынешней ситуации не возникло бы, если бы в России «было всё своё». Но именно в контексте случившегося он полагает, что озвученные предложения — «это, конечно, плюс». Однако с точки зрения морали, на его взгляд, «получается некий диссонанс»: «Мы длительное время боролись за то, чтобы всё было лицензионное, а сейчас говорим обратное. Поэтому у людей возникает вопрос, что будет дальше».
В беседе с NEWS.ru специализирующийся на цифровой и сетевой сфере адвокат Станислав Селезнёв обратил внимание, что декриминализация пиратства приведёт к развитию теневого сектора.
В первую очередь это приведёт к дикому росту взломов, хищений паролей и расцвету теневого бизнеса. Скачивая keygen (программу, которая генерирует серийные номера при нелегальной установке ПО. — NEWS.ru) или взломанный exe-файл (файл установки программы. — NEWS.ru), мы не можем знать, какой функционал в него подсажен и кем.
Плюсов от предлагаемых нововведений юрист не назвал.
Даёшь свободное ПО!
Бывший председатель не зарегистрированной в РФ Пиратской партии Павел Рассудов, напротив, полагает, что если власти либерализуют законодательство в части ответственности за использование незарегистрированного ПО, это пойдёт на пользу. При этом, по его словам, надо пересматривать старые нормы, которые в нынешней ситуации только мешают.
Сейчас проприетарное (являющееся частной собственностью авторов или правообладателей. — NEWS.ru) программное обеспечение может перестать работать. В связи с этим просто необходимо как минимум декриминализовать использование тех программ, которые уже установлены. Это, например, касается дизайнеров, архитекторов, строительных компаний, промышленности и других сфер. Поэтому я думаю, что сейчас было бы правильно вспомнить идею о том, что международная конвенция по авторским правам давно устарела, поэтому вполне можно было бы пересмотреть, особенно в текущей ситуации. Вопрос тут не только о российском, а о свободном программном обеспечении, которое, на мой взгляд, будет приобретать всё большее значение. Необходимо замещать им в тех областях, где было преимущественно проприетарное.
Ещё один опрошенный NEWS.ru сотрудник IT-отрасли пояснил, что предлагаемые властями меры возвращают страну «к положению нулевых, когда государство не видело проблем в пиратстве». По его словам, российского софта, который продавался бы через лицензии, — «кот наплакал», а отечественная индустрия «продаёт в основном услуги». Он уверен, что данное решение «не несёт нам ничего, кроме снижения издержек».
Санкции за использование нелицензионного ПО в РФ предусмотрены как административным, так и уголовным законодательством.
Согласно ст. 7.12 КоАП (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав) за незаконное использование программ предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч — для юрлиц. Во всех случаях предусмотрена также конфискация контрафактных «материалов и оборудования», а также «иных орудий совершения административного правонарушения». При этом назначение административного наказания компании не освобождает от штрафов и виновное физическое лицо, а также наоборот.
В УК есть статья 146 (нарушение авторских и смежных прав). Ответственность по ней наступает, если ущерб от использования пиратского ПО является крупным (более 100 тысяч рублей). В этом случае фигуранту грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 18 месяцев, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до одного года либо арест до полугода.
При особо крупном ущербе (более 1 млн рублей), а также если использование нелицензионного ПО осуществлялось «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» либо с использованием служебного положения, предусмотрены принудработы до пяти лет, лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет.