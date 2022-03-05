Вынужденное пиратство: нужна ли «амнистия» для нелицензионного софта

В связи с санкциями российские власти рассматривают вопрос использования нелицензионного программного обеспечения (ПО). О проработке таких «экстраординарных» шагов сообщили в Кремле, хотя в профильном Минцифры утверждают, что не выступали за отмену административного и уголовного наказания за пиратский софт, о чём ранее писали СМИ. Опрошенные NEWS.ru эксперты разошлись во мнении относительно того, как будет работать предполагаемое нововведение. С одной стороны, эта мера нужна для сохранения работоспособности выживших отраслей экономики, а с другой — возникает диссонанс: если отменить запрет на нелегальный импортный продукт, то как быть с аналогичным применением отечественного? К тому же это может привести к росту теневого бизнеса, связанного со взломами и кибератаками. Одним из выходов в сложившейся ситуации могло бы стать использование свободного ПО и пересмотр Россией международных норм об авторском праве.

«Палка о двух концах»

После начала военной операции на Украине и связанных с ней санкций работу в России прекратили западные компании — Microsoft, IBM, Oracle, AMD, Intel, Cisco. На этом фоне власти в экстренном порядке ищут выход из сложившейся ситуации. Согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, с которым ознакомился «Коммерсант», предлагается ввести принудительное лицензирование ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Речь идёт о возможном распространении на эту процедуру статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, согласно которой «в случае крайней необходимости» кабмин может принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя. Помимо этого, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ ПО, разработанного в странах, которые ввели санкции.

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Комментируя эти предложения, в Минцифры изданию на этот счёт заявили, что выступают «за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО». А освобождение от ответственности может быть только в тех случаях, где речь идёт о продуктах, у которых нет российских аналогов. Позднее в ведомстве заявили, что не вносили предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживают их. Однако, как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключить возможность использования нелицензированного ПО в России нельзя.

Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавил [премьер-министр Михаил] Мишустин. Идут регуляционные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер, нестандартных, смелых. И тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам, — прокомментировал Песков.

Как напомнил руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, проблема заключается в том, что в России нет своего ПО и цифрового оборудования, необходимого для работы многих отраслей. Поэтому в данной сфере страна зависит от зарубежных технологий, но если вести речь о декриминализации пиратства, то возникает несколько проблем.

Если бы наша страна была самодостаточной и нам действительно на Запад было бы наплевать — это один вопрос. Но, к сожалению, у нас нет ни своего программного, ни аппаратного обеспечения. Идти по пути использования пиратского оборудования длительное время, на мой взгляд, — это палка о двух концах. С одной стороны, это, конечно, облегчит текущую ситуацию, связанную с уходом западных игроков. Но возникает резонный вопрос: почему мы должны платить за российское и не платить за импортное? Либо всё «коммунистическое» и всем, как говорится, либо как-то иначе. Также очень большой вопрос заключается и в том, что когда рано или поздно, я надеюсь, всё это закончится и западные компании вернутся обратно, то как они будут взаимодействовать с теми предприятиями, которые используют их «крякнутое» программное обеспечение? На мой взгляд, получается не очень симпатичная картина. Денис Кусков генеральный директор ИАА TelecomDaily генеральный директор ИАА TelecomDaily

Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что нынешней ситуации не возникло бы, если бы в России «было всё своё». Но именно в контексте случившегося он полагает, что озвученные предложения — «это, конечно, плюс». Однако с точки зрения морали, на его взгляд, «получается некий диссонанс»: «Мы длительное время боролись за то, чтобы всё было лицензионное, а сейчас говорим обратное. Поэтому у людей возникает вопрос, что будет дальше».

В беседе с NEWS.ru специализирующийся на цифровой и сетевой сфере адвокат Станислав Селезнёв обратил внимание, что декриминализация пиратства приведёт к развитию теневого сектора.

В первую очередь это приведёт к дикому росту взломов, хищений паролей и расцвету теневого бизнеса. Скачивая keygen (программу, которая генерирует серийные номера при нелегальной установке ПО. — NEWS.ru) или взломанный exe-файл (файл установки программы. — NEWS.ru), мы не можем знать, какой функционал в него подсажен и кем. Станислав Селезнёв адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы» адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы»

Плюсов от предлагаемых нововведений юрист не назвал.

Даёшь свободное ПО!

Бывший председатель не зарегистрированной в РФ Пиратской партии Павел Рассудов, напротив, полагает, что если власти либерализуют законодательство в части ответственности за использование незарегистрированного ПО, это пойдёт на пользу. При этом, по его словам, надо пересматривать старые нормы, которые в нынешней ситуации только мешают.

Сейчас проприетарное (являющееся частной собственностью авторов или правообладателей. — NEWS.ru) программное обеспечение может перестать работать. В связи с этим просто необходимо как минимум декриминализовать использование тех программ, которые уже установлены. Это, например, касается дизайнеров, архитекторов, строительных компаний, промышленности и других сфер. Поэтому я думаю, что сейчас было бы правильно вспомнить идею о том, что международная конвенция по авторским правам давно устарела, поэтому вполне можно было бы пересмотреть, особенно в текущей ситуации. Вопрос тут не только о российском, а о свободном программном обеспечении, которое, на мой взгляд, будет приобретать всё большее значение. Необходимо замещать им в тех областях, где было преимущественно проприетарное. Павел Рассудов экс-председатель Пиратской партии России, предприниматель, кандидат психологических наук экс-председатель Пиратской партии России, предприниматель, кандидат психологических наук

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Ещё один опрошенный NEWS.ru сотрудник IT-отрасли пояснил, что предлагаемые властями меры возвращают страну «к положению нулевых, когда государство не видело проблем в пиратстве». По его словам, российского софта, который продавался бы через лицензии, — «кот наплакал», а отечественная индустрия «продаёт в основном услуги». Он уверен, что данное решение «не несёт нам ничего, кроме снижения издержек».

Санкции за использование нелицензионного ПО в РФ предусмотрены как административным, так и уголовным законодательством.

Согласно ст. 7.12 КоАП (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав) за незаконное использование программ предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч — для юрлиц. Во всех случаях предусмотрена также конфискация контрафактных «материалов и оборудования», а также «иных орудий совершения административного правонарушения». При этом назначение административного наказания компании не освобождает от штрафов и виновное физическое лицо, а также наоборот.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В УК есть статья 146 (нарушение авторских и смежных прав). Ответственность по ней наступает, если ущерб от использования пиратского ПО является крупным (более 100 тысяч рублей). В этом случае фигуранту грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 18 месяцев, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до одного года либо арест до полугода.

При особо крупном ущербе (более 1 млн рублей), а также если использование нелицензионного ПО осуществлялось «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» либо с использованием служебного положения, предусмотрены принудработы до пяти лет, лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет.