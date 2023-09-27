Введут ли масочный режим снова в Москве, Петербурге и других городах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России оснований для введения масочного режима и других ограничений пока нет. Что об этом нужно знать?

«На сегодняшний день структура тяжести и уровни заболеваемости таковы, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», — отметила глава ведомства.

По ее словам, в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.

Что известно о масочном режиме и распространении COVID-19 в России в 2023 году: последние новости

Бывший главный санитарный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко 23 сентября заявил, что в России возможно точечное введение масочного режима из-за COVID-19. По его словам, рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом, наблюдаемый в настоящее время, является естественным эпидемическим процессом.

Масочный режим вводится для пациентов и посетителей медучреждений в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил 20 сентября департамент внутренней политики региона.

Московских врачей 19 сентября обязали принимать заболевших в масках и перчатках. По информации Mash, это связано с возвращением коронавируса и сезонной простудой. Кроме того, медиков готовят к новому штамму «пирола», выявить который точно могут лишь тесты.

«Обстановка в столице сейчас на уровне подготовки. Вспышек заболевших ковидом пока не было — обходится всё редкими случаями. Чаще всего это простуда. При этом с сегодняшнего дня в Сокольниках снова заработал коронавирусный госпиталь. Однако в депздраве успокаивают: это обычная практика для осени», — сообщил источник.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Соблюдение масочного режима в Москве

Вслед за Москвой из-за роста числа заражений коронавирусом масочный режим для медиков ввели еще в 13 российских субъектах. Среди них Челябинская, Калужская, Тульская, Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Пензенская, Новосибирская, Псковская, Курская, Тюменская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Спустя несколько часов после объявления масочного режима для врачей в регионах и столице школы по стране решили перевести на частичную удаленку, отметил Mash.

«Заболевших стало на 45% больше всего за неделю, поэтому школьников из Республики Коми, ХМАО, Мурманской и Томской областей отправили по домам. По нашим данным, в Югре уже закрыли 19 школ и посадили на онлайн-уроки 62 класса. В остальных областях учебные заведения закрывают выборочно, на усмотрение руководства. Чтобы вернуться в класс после снятых ограничений, школьникам потребуется справка о том, что у них нет ОРВИ. Чтобы не принесли болячки по карманам и снова не были отправлены по домам», — добавил источник.

Минфин с 19 сентября возобновил действие масочного режима на территории министерства из-за роста заболеваемости COVID-19.

SHOT в этот же день написал, что медперсонал выведен на смену в ковидный госпиталь в Сокольниках.

«Как сообщал наш источник, медикам было велено полностью подготовить оборудование и медикаменты для приема пациентов. Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом в Москве», — отметили авторы канала.

В Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности, однако следят за ростом заболеваемости по стране, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов», — добавил он.

Ранее стало известно, что масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся с 18 сентября в Доме правительства РФ из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

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