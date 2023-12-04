В начале декабря христиане отмечают один из наиболее торжественных и почитаемых церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Обращаемся к истории торжества и рассказываем, какие правила действуют в этот день и какие поверья с ним связаны.
Какого числа празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы чествуют в начале зимы — 4 декабря. Торжество относится к так называемым Богородичным праздникам, то есть к праздникам, приуроченным к событиям земной жизни Девы Марии.
Торжеству предшествует день предпразднства (3 декабря). А за ним следуют четыре дня попразднства — вплоть до 8 декабря.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника
События, послужившие появлению праздника, описаны в апокрифах «Протоевангелие Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея». Святые Иоаким и Анна в течение многих лет не могли завести детей. Однажды, молясь, они дали обещание: если у них появится ребенок, он станет служить Богу и будет воспитываться при храме. После этого у четы родилась дочь Мария.
Когда Мария достигла трехлетнего возраста, родители отвели ее к Иерусалимскому храму. Согласно апокрифу, Дева легко преодолела пятнадцать высоких ступеней. При этом она, вопреки детскому обыкновению, не оборачивалась к родителям и не звала их за собой.
Деву Марию встретил первосвященник Захария. Повинуясь божественному наитию, он отвел трехлетнюю девочку в главную часть храма — Святая Святых, куда допускаются исключительно священники высшего сана (и то единожды в году). Так начался духовный путь Пресвятой Богородицы.
История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы учит христиан следовать примеру детей, открытых к Богу и чистых душой. В то же время в этот день принято учить Слову Божьему младшее поколение. 4 декабря семилетние дети впервые исповедуются.
Традиции праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы проводится торжественное богослужение. Священники надевают одеяния голубых и белых цветов. В церквях и храмах поются тропари, кондаки и величания. В то же время верующие продолжают подготовку к Рождеству Христову, так что 4 декабря исполняется ирмос «Христос рождается, славите».
Как и в другие христианские праздники, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы полагается особое внимание уделять духовности: чтению Святого Писания и молитвам. Поэтому не стоит отвлекать разум бытовыми делами, будь то уборка, заготовка солений, раздача долгов и так далее.
Согласно народным традициям, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы проводились ярмарки, совершалась первая зимняя обкатка саней. Молодожены отправлялись на прогулку в украшенных санях. Крещеным детям вручались подарки и сладости.
Приметы и поверья на Введение во Храм Пресвятой Богородицы
- В этот день земля восстанавливается после осени и набирается сил, так что ее запрещено копать. Нарушителей запрета ждет скудный урожай в грядущем году.
- Если 4 декабря выдалась хорошая погода, зима будет мягкой. А если на Введение обрушились морозы, то и зиму стоит ждать холодную.
- Если на Введение случился обильный снегопад, в грядущем году можно ждать солидный урожай.
- Тех, кто одолжил деньги в праздник, впоследствии ждут финансовые трудности.
Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Праздник отмечается в разгар Рождественского поста. В текущем году 4 декабря приходится на понедельник. В этот день недели дозволено есть горячую пищу без масла. В связи с праздником пост послабляется. Так что на Введение во храм Пресвятой Богородицы разрешается приготовить еще и блюда из рыбы:
- уху;
- салат из сельди и фасоли;
- рыбный суп из консервированной форели;
- рыбу с брокколи на пару;
- тушеную рыбу в томате;
- котлеты из скумбрии;
- монастырские рыбные пельмени;
- камбалу по-матросски и другие.
Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы»
Иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы» отличаются сложной композицией. На переднем плане изображается трехлетняя Богородица. Рядом с ней стоят ее родители и благочестивые девы со свечами.
Богородица поднимается по ступеням, где ее встречает первосвященник Захария. Примечательно, что Дева одета в багряный мафорий, который обыкновенно носили замужние женщины.
На заднем плане иконы изображается храм. Там же, в верхнем углу иконы, можно увидеть Деву Марию — уже не ребенка, а отроковицу. К ней слетает ангел, несущий небесную пищу.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
Введению во храм Пресвятой Богородицы посвящены десятки храмов и церквей. Самый первый из них был построен еще в IV веке нашей эры. Его возвели по указу равноапостольной императрицы Елены.
Большая часть Введенских храмов и церквей находится в России. Но их также можно встретить в Сербии, Грузии, Казахстане, Черногории, Украине, Хорватии, Греции, Аргентине и других странах.
Многие из этих храмов отличает богатая история. Например, московский Введенский храм у Салтыкова моста был первой единоверческой — старообрядческой — церковью в России. Его возвели в начале XIX века.
Православным он стал только в начале девяностых годов прошлого века, когда здание передали Московскому патриархату. Сегодня в этом храме хранятся икона Николая Чудотворца с фрагментом его мощей, икона блаженной Матроны Московской с лоскутом ее срачицы и другие святыни.
Теперь вы знакомы с историей одного из главных Богородичных праздников. Этот день рекомендуется посвятить духовным практикам, а также провести его в окружении близких людей.
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