Введение во храм Пресвятой Богородицы: от истории до праздничного меню Рассказываем, как отмечается праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В начале декабря христиане отмечают один из наиболее торжественных и почитаемых церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Обращаемся к истории торжества и рассказываем, какие правила действуют в этот день и какие поверья с ним связаны.

Какого числа празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы чествуют в начале зимы — 4 декабря. Торжество относится к так называемым Богородичным праздникам, то есть к праздникам, приуроченным к событиям земной жизни Девы Марии.

Торжеству предшествует день предпразднства (3 декабря). А за ним следуют четыре дня попразднства — вплоть до 8 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

События, послужившие появлению праздника, описаны в апокрифах «Протоевангелие Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея». Святые Иоаким и Анна в течение многих лет не могли завести детей. Однажды, молясь, они дали обещание: если у них появится ребенок, он станет служить Богу и будет воспитываться при храме. После этого у четы родилась дочь Мария.

Фото: Anonimous. Pskov museum/Public domain/wikipedia/commons «Рождество Богородицы», псковская икона, XV-XVI вв.

Когда Мария достигла трехлетнего возраста, родители отвели ее к Иерусалимскому храму. Согласно апокрифу, Дева легко преодолела пятнадцать высоких ступеней. При этом она, вопреки детскому обыкновению, не оборачивалась к родителям и не звала их за собой.

Деву Марию встретил первосвященник Захария. Повинуясь божественному наитию, он отвел трехлетнюю девочку в главную часть храма — Святая Святых, куда допускаются исключительно священники высшего сана (и то единожды в году). Так начался духовный путь Пресвятой Богородицы.

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы учит христиан следовать примеру детей, открытых к Богу и чистых душой. В то же время в этот день принято учить Слову Божьему младшее поколение. 4 декабря семилетние дети впервые исповедуются.

Традиции праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы проводится торжественное богослужение. Священники надевают одеяния голубых и белых цветов. В церквях и храмах поются тропари, кондаки и величания. В то же время верующие продолжают подготовку к Рождеству Христову, так что 4 декабря исполняется ирмос «Христос рождается, славите».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Как и в другие христианские праздники, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы полагается особое внимание уделять духовности: чтению Святого Писания и молитвам. Поэтому не стоит отвлекать разум бытовыми делами, будь то уборка, заготовка солений, раздача долгов и так далее.

Согласно народным традициям, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы проводились ярмарки, совершалась первая зимняя обкатка саней. Молодожены отправлялись на прогулку в украшенных санях. Крещеным детям вручались подарки и сладости.

Приметы и поверья на Введение во Храм Пресвятой Богородицы

В этот день земля восстанавливается после осени и набирается сил, так что ее запрещено копать. Нарушителей запрета ждет скудный урожай в грядущем году.

Если 4 декабря выдалась хорошая погода, зима будет мягкой. А если на Введение обрушились морозы, то и зиму стоит ждать холодную.

Если на Введение случился обильный снегопад, в грядущем году можно ждать солидный урожай.

Тех, кто одолжил деньги в праздник, впоследствии ждут финансовые трудности.

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник отмечается в разгар Рождественского поста. В текущем году 4 декабря приходится на понедельник. В этот день недели дозволено есть горячую пищу без масла. В связи с праздником пост послабляется. Так что на Введение во храм Пресвятой Богородицы разрешается приготовить еще и блюда из рыбы:

уху;

салат из сельди и фасоли;

рыбный суп из консервированной форели;

рыбу с брокколи на пару;

тушеную рыбу в томате;

котлеты из скумбрии;

монастырские рыбные пельмени;

камбалу по-матросски и другие.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы»

Иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы» отличаются сложной композицией. На переднем плане изображается трехлетняя Богородица. Рядом с ней стоят ее родители и благочестивые девы со свечами.

Богородица поднимается по ступеням, где ее встречает первосвященник Захария. Примечательно, что Дева одета в багряный мафорий, который обыкновенно носили замужние женщины.

На заднем плане иконы изображается храм. Там же, в верхнем углу иконы, можно увидеть Деву Марию — уже не ребенка, а отроковицу. К ней слетает ангел, несущий небесную пищу.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введению во храм Пресвятой Богородицы посвящены десятки храмов и церквей. Самый первый из них был построен еще в IV веке нашей эры. Его возвели по указу равноапостольной императрицы Елены.

Фото: Nikolai Naidenov/Public domain/wikipedia/commons Церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм, 1881 г.

Большая часть Введенских храмов и церквей находится в России. Но их также можно встретить в Сербии, Грузии, Казахстане, Черногории, Украине, Хорватии, Греции, Аргентине и других странах.

Многие из этих храмов отличает богатая история. Например, московский Введенский храм у Салтыкова моста был первой единоверческой — старообрядческой — церковью в России. Его возвели в начале XIX века.

Православным он стал только в начале девяностых годов прошлого века, когда здание передали Московскому патриархату. Сегодня в этом храме хранятся икона Николая Чудотворца с фрагментом его мощей, икона блаженной Матроны Московской с лоскутом ее срачицы и другие святыни.

Теперь вы знакомы с историей одного из главных Богородичных праздников. Этот день рекомендуется посвятить духовным практикам, а также провести его в окружении близких людей.

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