Когда чтят Параскеву Пятницу и какие правила нужно соблюдать в этот день День Параскевы Пятницы — важная дата в церковном календаре. Узнаем, кому помогает великомученица и что нельзя делать в ее день

Фото: Public domain/Wikimedia Commons

Икона Параскевы Пятницы

День памяти Параскевы Пятницы — один из важных праздников в церковно-славянском календаре. Узнаем, кем была великомученица Параскева, когда отмечают ее день, какие существуют запреты в эту дату, где находится самый красивый храм Параскевы Пятницы, а также почему в славянской традиции христианская святая отождествляется с языческой богиней Мокошью.

Когда отмечают день памяти Параскевы Пятницы

Будущая подвижница родилась в небольшом городке Иконий неподалеку от Средиземноморского побережья в конце III века нашей эры. Родители девочки были христианами и назвали ребенка Параскевой. В переводе с древне-греческого это слово означает «приготовление» или «день перед субботой», то есть пятница. Именно в этот день, согласно христианским догматам, страдал на кресте Иисус Христос. Девочка рано осиротела, а достигнув надлежащего возраста, приняла обет девственности.

В 303 году римский император Диоклетиан начал гонения на христиан, Параскева была схвачена солдатами и подверглась пыткам. За то, что девушка не отреклась от Христа, ее жестоко обезглавили.

Великомученицу в западной традиции чтут как Параскеву Иконийскую, в восточной — как Параскеву Пятницу. День ее памяти приходится на 10 ноября.

Почему великомученицу Параскеву отождествляют с Мокошью

Пятница в эпоху язычества считалась днем богини Мокоши — покровительницы женщин и всех женских дел. Поэтому после Крещения Руси именно Параскеву Пятницу стали отождествлять с языческой богиней.

К Мокоши, а затем и к Параскеве Пятнице обращались с молитвами, в которых просили о:

замужестве

беременности

здоровье для детей

урожае

помощи в женских делах

здоровье домашних животных

избавлении от болезней

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Молитвы Параскеве Пятнице

Как Параскеву Пятницу изображают на иконах

Несмотря на то что у восточных христиан не принято поклоняться идолам или статуям, Параскеву Пятницу нередко изображали в виде деревянных скульптур, которые устанавливали не только дома, но и на перекрестках дорог и около колодцев.

На иконах великомученицу изображают высокого роста, со строгим лицом и со сверкающим венцом на голове. В домашней божнице икону украшают лентами, к образам в храме приносят цветы, монеты, травы.

Что запрещено делать в день почитания Параскевы Пятницы

Поскольку Мокошь считалась покровительницей всех дел, связанных с водой, то и христианская святая также стала считаться помощницей во всех делах, связанных с водой: стирке, уборке, приготовлении пищи. Помимо этого, считалось, что в пятницу не стоит начинать никаких дел, так как они окончатся неудачей. В связи с этим в день почитания Параскевы Пятницы существует множество запретов. Так, женщины в этот день не занимались:

стиркой

уборкой

купанием детей

сексом

шитьем

прядением

вязанием

стрижкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM День Параскевы Пятницы

Также в этот день не стригли ногтей, не занимались никакими домашними делами, не начинали переговоров, не совершали покупок. В день памяти Параскевы было запрещено веселиться. Особо в этот день почитали беременных женщин — полагалось выполнять все их просьбы и прихоти.

Также из языческого прошлого пришел обычай приносить жертву на Параскеву Пятницу — женщины бросали в колодец или в реку спряденные нитки, монеты, вышивку. Считалось, что эти подношения задобрят покровительницу и она в дальнейшем будет помогать во всех женских делах.

В более позднее время рукоделие, нити и пряжу стали приносить в храмы для освящения, с тем чтобы потом хранить благословленный предмет весь год в красном углу за иконой Параскевы Пятницы.

Есть и приметы для этого дня:

Если на день поминовения Параскевы ясная безветренная погода — лето будет засушливым, а урожай скудным.

Ненастная погода в этот день предрекала обильный урожай.

Вороны летают шумно и каркают — к оттепели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День памяти Параскевы Пятницы

Храмы Параскевы Пятницы

Со временем на перекрестках, где стояли статуи святой, стали строить маленькие часовенки, которые так и называли — Пятницы. Однако в России есть немало крупных храмов Параскевы Пятницы. Один из самых необычных находится в Великом Новгороде — церковь Параскевы Пятницы на Торгу.

Первые упоминания в новгородских летописях о церкви на этом месте относятся к 1156 году, когда купцы, ходившие в зарубежные походы, возвели здесь деревянную церковь во имя Параскевы Пятницы. Она считалась покровительницей и заступницей торговых людей, поскольку именно в пятницу начинали свою работу ярмарки и торжища. Торг на Ярославовом дворище в Великом Новгороде не был исключением.

К 1191 году на этом месте появилась новая церковь, отстроенная неким местным жителем и его братом. А в 1207 году освятили кирпичный храм, который стоит по сей день. Здание имеет необычную архитектуру и выделяется на фоне других построек на дворище. За все время существования церковь Параскевы Пятницы на Торгу много раз перестраивалась, неоднократно горела. Подвергся храм разрушениям и в годы Великой Отечественной войны, когда находился на оккупированной территории.

Фото: Mono2mono/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Церковь Параскевы Пятницы на Торгу

Восстановление здания после военных разрушений ученые начали в 1954 году. На кропотливые работы потребовалось около 50 лет. Сейчас храм, как и многие другие церкви на территории Ярославова дворища, не действует. Здесь располагается музей истории новгородского зодчества.

Существует поверье, что если девушка хочет выйти замуж, то ей нужно обойти церковь Параскевы Пятницы на Торгу посолонь (вслед за движением Солнца), сосчитать и прикоснуться рукой ко всем ее углам. Тогда покровительница пошлет ей достойного мужа.

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